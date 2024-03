Scandalul puilor vopsiți din magazine, răsturnare de situație: comercianții pun afișe speciale ca să își mai poată vinde marfa "Pui galben natural nevopsit" - este eticheta pe care am gasit-o la un magazin dintr-o piața din Capitala. Este metoda prin care producatorii și comercianții incearca sa iși recupereze acum clienții dupa scandalul care a șocat intreaga țara. Romanii se tem sa mai cumpere acest produs din cauza ingredientelor și nu au incredere ca ar fi bio. Fermierii spun insa ca pentru obținerea acestor pui galbeni se utilizeaza substanțe naturale, respectiv, bulion, praf de galbenele sau betacaroten.Și ministrul Agriculturii a intervenit: "Fermierii romani produc pui de calitate. Romania are un grad de autosuficienta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

