Kelemen Hunor are premonitia momentului, pentru scena politica, in Romania. Presedintele UDMR sustine ca stie cine va fi marea castigatoare la alegerile europarlamentare de anul viitor, urmand sa se claseze pe locul doi dupa PSD. Hunor mizeaza pe AUR. Considera ca acest partid va da lovitura la alagerile europarlamentare. AUR, pe doi, dupa PSD Intrebat […] The post Se rastoarna scena politica din Romania! Kelemen Hunor a spus cine va prelua puterea politica. Nu e PSD first appeared on Ziarul National .