Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Targu Secuiesc, ca Uniunea este o formatiune politica „credibila” si „predictibila” si ca si-ar dori ca un numar mai mare de romani sa voteze candidatii sai la alegerile din acest an.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca anuntul lui Klaus Iohannis privind candidatura la functia de secretar general al NATO nu a fost o surpriza pentru nimeni, precizand ca vor urma negocieri deoarece este nevoie de consens.Kelemen Hunor a declarat, marti, la un post TV, ca exista doi candidati…

- Atragerea fondurilor europene, pentru realizarea unor investiții majore in Romania, reprezinta un obiectiv asumat al coaliției de guvernare PSD -PNL. Decizia de a organiza in aceeași zi alegerile locale și pe cele europarlamentare, cu lista comuna PSD -PNL la alegerile pentru Parlamentul European, este…

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, despre comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale ca „din punct de vedere constitutional se poate”, insa „legal inca nu”, dar ca mai este timp, mentionand si problema oportunitatii politice a acestei decizii. „Aceasta varianta cu comasarea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, duminica, la Ganesti, ca formatiunea pe care o conduce este responsabila pentru voturile comunitatii, ca isi doreste revenirea la guvernare si spera ca dupa alegerile parlamentare sa se contureze o majoritate solida pentru cel putin patru ani. „Orice formatiune…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, 19 ianuarie, ca este convins ca formatiunea sa va pastra, dupa alegerile locale, cele patru judete pe care le conduce (Covasna, Harghita, Mures, Satu Mare), dar si cele 200 de localitati cu primari UDMR, informeaza www.agerpres.ro. "Alegerile europarlamentare…