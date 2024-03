Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii si liberalii sunt "condamnati" sa ramana impreuna si dupa alegerile europarlamentare din 9 iunie, iar o intrebare este in ce familie europeana va merge "locomotiva" independenta a listei comune a acestora, a afirmat, luni, presedintele UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a mai explicat ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca va demisiona din functie daca va pierde alegerile, iar presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a punctat ca nu demisia din functie primeaza, ci rolul liderilor coalitiei este acela de a mobiliza activul de partid si electoratul. Cei doi copresedinti…

- Coaliția de guvernare PSD-PNL a ajuns, dupa multe negocieri, la un consens in privința alegerilor. Intr-o conferința de presa susținuta astazi de liderii celor doua formațiuni politice, Marcel Ciolacu, respectiv Nicolae Ciuca, s-a anunțat ca alegerile europarlamentare și cele locale vor fi comasate.…

- Liberalii si PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare, a anunțat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca. „La europarlamentare am decis sa avem liste comune”, a afirmat Ciuca. Cat despre un eventual risc de sanctiune din partea electoratului liberal, din cauza sustinerii unei liste…

- Rareș Bogdan a vorbit despre alegerile din 2024, dar și despre modul in care acestea ar urma sa fie organizate. Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a anuntat ca saptamana viitoare coalitia va stabili cum vor fi organizate alegerile din acest an, daca vor fi realizate cele cinci…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Rareș Bogdan a afirmat ca ideea unui candidat comun la prezidențiale nici nu a fost discutata in interiorul Coaliției."In ceea ce privește ideea unui candidat comun, despre care vorbește Mihai Tudose, aceasta nu s-a discutat in interiorul coaliției, s-a vehiculat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca actuala coalitie va fi aproape sa formeze o majoritate dupa alegerile din acest an, dar nu va fi o majoritate confortabila si a aratat ca in Romania este instabilitate politica, conform News.ro.”Nu cred ca vor avea majoritate, oricum, nu majoritate…

- Anul viitor este unul crucial pentru Romania din punct de vedere politic. Este pentru prima data cand vor fi organizate toate cele 4 randuri de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare, dar și cele pentru desemnarea președintelui țarii. Primele vor fi alegerile pentru Parlamentul European, in…