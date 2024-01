Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a castigat luni seara primarele republicane din Iowa, dupa o jumatate de ora de la inceperea votului, consolidandu-si statutul de favorit al dreptei la alegerile prezidentiale din noiembrie. El i-a devansat pe rivalii sai Nikki Haley si Ron DeSantis in acest stat din Midwest, chiar daca…

- Cu un discurs dur și avertizand asupra riscului declanșarii unui al Treilea Razboi Mondial, Donald Trump se mai autoproclama și dictator. Trump privește cu ingrijorare viitorul Americii, aducand acuzații grave la adresa actualului președinte, Joe Biden, pe care l-a catalogat drept cel mai „rau” lider…

- Aflat in campanie in Iowa, Donald Trump a declarat sambata ca va "castiga" alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden, cel mai "rau" presedinte al Statelor Unite, o tara "in declin" si in pragul "celui de-al treilea razboi mondial", relateaza AFP, informeaza News.ro.La trei ani…

- La trei ani de la asaltul asupra Capitoliului, fostul presedinte a avut doua adunari in acest mic stat din Midwest, care isi organizeaza luni, 15 ianuarie, adunarile electorale si lanseaza astfel alegerile primare republicane din 2024.Miliardarul republican, care viseaza sa fie reales in noiembrie…

- Echipa de campanie a presedintelui Joe Biden a lansat joi un prim spot de televiziune pentru realegerea la scrutinul prezidential de anul acesta, avertizand asupra amenintarii extreme la adresa democratiei prin difuzarea imaginilor cu atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite AFP, citat…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus recurs marti impotriva unei decizii care il exclude de pe buletinele de vot la alegerile primare republicane din Maine, al doilea stat care a luat o astfel de masura cu zece luni inainte de alegerile prezidentiale, noteaza AFP. La o saptamana dupa o decizie…

- Curtea Suprema din Michigan a emis miercuri o hotarare care respinge cererea de descalificare a fostului președinte american Donald Trump pentru candidatura la Casa Alba in alegerile prezidențiale din 2024. Hotararea vine in contrast cu decizia recenta a Curții Supreme din Colorado, care l-a descalificat…

- Presedintele democrat al SUA, Joe Biden, nu se bucura deloc de aprobarea americanilor de rand din cauza poziției de susținere in razboiul dus de Israel contra teroriștilor palestinieni Hamas. O arata un sondaj recent realizat de postul de eleviziune NBC, in care fostul președinte republican Donald…