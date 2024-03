Stiri pe aceeasi tema

- Ultrafavoritul dreptei americane, Donald Trump, a castigat, marti seara, primarele republicane din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, deschizand calea catre nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden, noteaza AFP, citat…

