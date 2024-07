Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul reformist Massoud Pezeshkian a castigat al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Iran, devansandu-l pe ultraconservatorul Said Jalili, a anuntat sambata Ministerul de Interne de la Teheran, informeaza AFP, citata de Agerpres.

