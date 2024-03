Se pregătește Târgul de Paști la Timișoara Se pregatește cea de-a XV-a ediție a Targului de Paști, un eveniment ce promite sa aduca bucurie, culoare și tradiție in inima comunitații timișorene. Desfașurandu-se in perioada 31 martie – 6 mai 2024, targul va transforma Piața Libertații, Piața Sfantul Gheorghe și Piața Traian in scene ale celebrarii primaverii și ale renașterii spiritului comunitar. Targul de Paști din Timișoara este un adevarat simbol al intalnirii dintre tradiție și modernitate, oferind un spațiu vibrant, unde divertismentul și cultura se imbina, pentru a crea o atmosfera de sarbatoare, accesibila tuturor. Este o ocazie… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 15 ediție a Targului de Paște se deschide duminica, 31 martie, in Piața Libertații și in Piața Sf. Gheorghe din Timișoara. Un eveniment similar va avea loc și in Piața Traian, insa din 20 aprilie.

- N. Dumitrescu Potrivit Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Prahova, la nivelul județului, doar șase comune au fost cadastrate in totalitate. ”In prezent, din totalul de 104 unitați administrativ-teritoriale din județul Prahova, au fost cadastrate in proporție de suta la suta șase…

- Deschiderea unei firme de curațenie poate fi o oportunitate excelenta pentru cei interesați sa iși inceapa propria afacere in domeniul serviciilor. Cu cererea in creștere pentru servicii de curațenie in mediul rezidențial și comercial, aceasta industrie ofera potențial pentru profitabilitate și succes…

- Ministerul Culturii a publicat spre consultare un proiect de hotarare care extinde perioada de aplicare și modifica structura de finanțare a programului de atragere a investițiilor in producția de opere audiovizuale pe teritoriul Romaniei, reglementat de Hotararea de Guvern nr. 421/2018, astfel incat…

- Noul ministru de externe al Republicii Moldova, Mihai Popsoi, a avut deja luni, ziua cand a depus juramantul, o intalnire cu ambasadorul Romaniei la Chisinau si a confirmat ulterior, intr-o emisiune radio, ca prima sa vizita oficiala in afara tarii va fi la Bucuresti, la inceputul saptamanii viitoare.„Deschiderea…

- Rușii din Letonia și din alte republici baltice sint aruncați peste cordon, ceea ce afecteaza direct securitatea Rusiei. Acest lucru a fost declarat de președintele rus Vladimir Putin in timpul unei intilniri cu șefii de municipalitați din subiecții Rusiei. "Ce se intimpla acum in Letonia, in alte republici…

- „Schengen Air inseamna ca pasagerii care vin din Romania si Bulgaria nu vor mai fi supusi unui alt control al pasapoartelor decat cel al companiei aeriene la poarta de imbarcare”, a explicat pentru AFP Ministerul de Interne din Austria.Dar "in prezent nu exista negocieri privind aderarea" propriu-zisa…