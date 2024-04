Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, demararea procedurilor pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timisoara, mentionand ca institutul va avea 250 de paturi si ambulatoriu integrat cu 26 de cabinete medicale, cu dotari de ultima ora.

- Deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru afirma ca, situandu-se in primii trei contribuabili ai țarii, Timisul are tot dreptul la investiții serioase atat in județ, cat și in Timișoara. Ca atare timiosorenii si timisenii nu trebuie sa fie șantajați electoral ca sa voteze un partid sau altul pentru a beneficia…

- In ultimii 30 de ani, Timișul și Timișoara au fost ignorate cand a venit vorba de investiții din fonduri guvernamentale, județul fiind mereu la coada listei banilor. Abordarea a inceput sa se schimbe dupa ce Marcel Ciolacu a devenit prim-ministru al Romaniei, respectiv dupa ce Alfred Simonis a ajuns…

- Mai bine de 30 de ani, Timișul și Timișoara au fost vaduvite de investiții din fonduri guvernamentale, cel mai important județ al țarii fiind mereu la coada listei banilor. Aceasta abordare a inceput sa se schimbe dupa ce Marcel Ciolacu a devenit prim-ministru al Romaniei, dar, mai important, odata…

- Premierul a transmis intr-un mesaj pe X ca Banca Europeana de Investitii este un partener cheie strategic pentru Romania. ”Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte, Nadia Calvino”, mai afirma premierul. Marcel Ciolacu precizeaza ca un accent deosebit va fi…

- USR Timiș aduce din nou in prim plan o problema care afecteaza in mod semnificativ bugetul orașului Timișoara. Peste șapte miliarde de lei mai puțin din bugetele locale. Timișoara este, desigur, afectata, spun cei de la USR. Intr-un interviu recent, primarul Dominic Fritz a criticat explicațiile premierului…