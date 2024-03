Stiri pe aceeasi tema

- Liturghia susținuta duminica, de Paștele Catolic, la Domul din Piața Unirii, a marcat debutul ediției din acest an a Targului de Paști de la Timișoara. De aici a pornit Alaiul Primaverii, pe un traseu spre Piața Libertații. Alaiul Primaverii, animat de ingerul gigantic al Asociației Teatru pe Roți și…

- Cea de-a XV-a ediție a Targului de Paști din Timișoara s-a deschis oficial azi, cand catolicii sarbatoresc Invierea Domnului. In acest an sunt trei locatii desemnate pentru eveniment: Piata Libertatii, Piata Sfantul Gheorghe si Piata Traian. Casutele cu diverse produse vor putea fi vizitate pana in…

- Duminica, atunci cand credincioșii catolici celebreaza Invierea Domnului, la Timișoara se va deschide Targul de Paști. Evenimentul va dura pana in 6 mai, iar Casa de Cultura a Municipiului a pregatit mai multe manifestari.

- Duminica, 31 martie, sunteți așteptați la deschiderea celei de-a XV-a ediții a Targului de Paști. In Piața Libertații și Piața Sfantul Gheorghe va dura pana in 6 mai. Un targ pascal va avea loc și in Piața Traian, din 20 aprilie pana in 6 mai.

- In ultima zi a acestei luni, pe 31 martie, la Timișoara se va deschide noua editie a Targului de Paști. Va ramane deschis pana pe 6 mai și va avea loc in Piața Libertații, Piața Sfantul Gheorghe și Piața Traian, a anunțat organizatorul, Casa de Cultura a Timișoarei. Reprezentanții instituției anunța…

- Cea de-a 15 ediție a Targului de Paște se deschide duminica, 31 martie, in Piața Libertații și in Piața Sf. Gheorghe din Timișoara. Un eveniment similar va avea loc și in Piața Traian, insa din 20 aprilie.

- Piața Libertații din Timișoara va gazdui ediția din acest an a Targului de Paște. Casa de Cultura a Municipiului așteapta comercianții sa se inscrie. Vor fi disponibile aproximativ 30 de casuțe.

- Patinoarul din Piața Libertații, instalat ca parte a Targului de Craciun din Timișoara, a fost demontat. Celelalte doua din oraș, de la cele doua mari centre comerciale din oraș, vor mai ramane deschise pana la finalul lunii.