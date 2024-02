Autostrada A0 prinde contur. Încă două loturi urmează să fie finalizate ”Am verificat astazi lucrarile pe cele 2 loturi ale A0 Sud care urmeaza sa fie finalizate anul acesta. Pe cei 16,93 de km ai Lotului 1 (Glina-Vidra) lucrarile executate de antreprenorul turc au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 85%. In functie de ritmul de lucru si de conditiile meteorologice, se va putea deschide in luna martie circulatia pe 7 km din acest lot. Se va asigura astfel legatura si cu DN 4. Dupa finalizarea intregului Lot 1 (inca 9 km) se va circula in regim de autostrada pe toti cei 33,23 km intre Glina si Autostrada Soarelui si se va asigura legatura intre DN 4, DN 5, DN 6… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

