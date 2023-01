Stiri pe aceeasi tema

- Rașnovenii iși pot plati din 10 ianuarie 2023 impozitele și taxele locale. Ca in fiecare an, plata se poate face atat „fizic”, la casieria din incinta sediului Primariei Rașnov, cat și in format electronic, accesand www.ghiseul.ro sau de pe site-ul Primariei Rașnov, www.primariarasnov.ro (cu suport…

- Sute de oameni s-au inghesuit luni la doua instituții publice din Targu Jiu pentru a achita impozitele locale sau pentru a ridica alimentele oferite gratuit printr-un program al Uniunii Europene. Cei mai mulți cetațeni au venit la sediul Direcția de Asistența și Protecție Sociala Targu Jiu. Unii s-au…

- Incepand de joi, 5 ianuarie 2023, Primaria Stremt incaseaza de la contribuabili taxele si impozitele locale aferente anului 2023, a anunțat primarul Traian Ștefan Popa. Acesta a precizat ca, potrivit HCL Stremț nr. 11212/22.12.2022, taxele si impozitele locale nu sunt majorate fata de anul trecut decat…

- Incepand cu data de 9 ianuarie 2023, la Primaria Targu Mureș va fi reluata incasarea tuturor impozitelor si taxelor datorate bugetului local. Primaria Targu Mureș face cateva precizari privind activitațile cu publicul dupa cum urmeaza: – pentru evitarea aglomerarii targumureșenii au la dispoziție platforma…

- Primaria Piatra-Neamț anunța ca, zilele acestea, nu se vor putea efectua plați pentru taxele și impozitele locale și nici declarații de impunere sau certificate de atestare fiscala. “Avand in vedere operațiunile de inchidere a anului fiscal 2022, respectiv deschidere a anului fiscal 2023, in primele…

- Consilierii locali au aprobat, in ședința ordinara pe luna noiembrie, proiectul de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata obligațiilor fiscale pentrucontribuabilii persoane fizice din Municipiul Targoviște. Prin urmare pana la data de 16.12.2022, inclusiv, se aproba scutirea de la plata majorarilor…

- Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 coroborat cu art. 7, alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, faptul ca la nivelul municipiului Turda se afla in procedura de elaborare, proiectul de hotarare normativ intitulat:…

- La Bistra, figureaza in evidențe 2.636 de contribuabili persoane fizice și 115 persoane juridice care dețin bunuri pe raza comunei. Suma incasata de la persoanele fizice care si-au achitat pana acum aceste datorii la bugetul local este de 333.440 lei. De la persoanele juridice a intrat la bugetul local,…