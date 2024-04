Stiri pe aceeasi tema

- Taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor taxe, potrivit unei analize EY Romania.…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a vorbit despre zvonurile privind o posibila creștere a taxelor.„Pe principiul „nu lasa adevarul sa strice o știre buna”, dupa o discuție foarte corecta despre perspectivele macroeconomice ale Romaniei prin prisma scenariilor potențiale prezentate de organismele…

- Stai in Capitala, trebuie sa scoți bani mai mulți din buzunare! Impozitele și taxele locale din București ar putea fi majorate din 2025, conform unui proiect aflat in dezbatere publica. Taxe locale mai mari pentru bucureșteni din 2025 Vești proaste pentru romanii care locuiesc in București! Primaria…

- Primaria municipiului Moreni ii anunța pe cetațenii contribuabili ca, pana la data de 31 martie 2024, pot beneficia de bonusul de 10% pentru plata integrala a taxelor și impozitelor aferente acestui an. Plata poate fi realizata de luni pana joi, intre orele 08:00 – 12:45 și intre 14:00 – 16:00, iar…

- Prima zi de plata a taxelor și impozitelor locale la Timișoara a fost cea in care aproape 6.000 de cetațeni și-au achitat darile catre primarie. Vestea buna este ca aproape jumatate dintre platitori au dat coada tradiținala de inceput de an, la ghișee, pe plata online. Mai precis, din total 45% dintre…

- Taxele și impozitele locale pe acest an va incepe de luni, 15 ianuarie, a anunțat Primaria Timișoara. Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara (DFMT) și municipalitatea le recomanda timișorenilor sa plateasca online pentru a evita drumurile le sediul DFMT și cozile. Plata impozitului pe cladiri, teren…

- Luni, 8 ianuarie, este prima zi in care se pot plati impozitele, taxele locale, ratele și chiriile la Cluj-Napoca. Autoritațile locale recomanda sa utilizați soluțiile online pentru plata acestora. Pentru plata impozitelor și taxelor locale pana la data de 31 martie 2024 se acorda o scutire (bonificație)…

- Cetațenii comunei Șcheia iși pot plati incepand de astazi, 4 ianuarie, taxele și impozitele locale pentru anul 2024 la ghișeele Primariei sau online. Programul la ghișee este cuprins intre orele 08.00-16.00. Primul contribuabil din comuna Șcheia care și-a platit taxele și impozitele locale pe 2024 a…