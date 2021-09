An de an, de sarbatori, oamenii au apreciat filmele din seria ”Singur Acasa”. Indragitul film cu aventurile lui Kevin nu va mai fi difuzat de postul Pro TV, pentru prima oara in ultimii 20 de ani. Postul concurent va difuza, anul acesta, producția de succes. ”Home Alone” (Singur acasa) va putea fi urmarit anul acesta pe Antena 1, potrivit paginademedia.ro . Kevin, preferatul romanilor , de Sarbatori Milioane de romani au vazut și revazut anual ”Singur Acasa”, astfel ca Pro TV a fost lider de audiența in serile respective. Cați romani s-au uitat la ”Singur Acasa” in ultimii ani: 2020 – 2,2 milioane…