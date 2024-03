O anumita categorie de romani va primi intre 800 lei si 1.000 lei in plus la pensie. Ministrul Muncii a oferit mai multe detalii vis-a-vis de acest subiect. Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii, a adus o veste imbucuratoare pentru pensionarii care și-au dedicat ani intregi lucrand la salariul minim pe economie. Se pare ca aceștia vor primi intre 800 lei si 1.000 lei in plus la pensie. „Stiți ca in indemnizația minima sociala sunt peste 1.200.000 de romani. In aceasta zona avem atat romani care au lucrat stagiul minim de cotizare de 15 ani, dar și romani care au lucrat poate 35 de ani sau peste…