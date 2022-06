Se întâmplă în România: Cum se va numi materia în cadrul căreia se va studia educația sanitară și sexuală Copiii de clasa a VIII-a vor avea, la școala, cursuri opționale de „educatie pentru sanatate, in vederea prevenirii contractarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor”. Așa au reformulat deputații textul de lege privind protectia si promovarea drepturilor copilului, pentru care președintele ceruse reexaminarea inca din august 2020. Cursurile de educație sanitara se vor face cu acordul scris al parintilor, au mai stabilit deputații, in cadrul unor dezbateri aprinse, in care PSD și AUR nu au vrut sa țina cont de argumentele USR și PNL referitoare la numarul mare de mame minore… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

