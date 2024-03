Procurorul general: Ne-au „inundat” drogurile sintetice. Fenomenul nu poate fi controlat doar prin metode penale! Romania și-a schimbat statutul, devenind nu doar o țara de tranzit, ci și un producator important de droguri, in special canabis. Mai alarmant este valul de droguri sintetice ce a acaparat piața, provocand dificultați majore in controlul fenomenului, potrivit procurorului general Alex Florența. Acesta a evidențiat dificultațile intampinate: „Este un fenomen care cunoaște o explozie, cu droguri provenind din zona Asia . Drogurile sintetice, avand in spate o formula chimica in permanenta schimbare, prezinta o provocare majora in incriminarea lor conform legislației actuale.” Educația și resursele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

