Se închide DN1 pe Valea Prahovei pentru demolarea unui pod feroviar. Sunt anunțate restricții de circulație Marți (19 martie) și Miercuri (20 martie), traficul rutier de pe DN1 va fi oprit complet in zona localitații Campina, in urma deciziei de demolare a podului CFR din zona km 93+120, la ieșirea spre Cornu, anunța CNAIR. Se inchide DN1 pe Valea Prahovei pentru demolarea unui pod feroviar Inchiderea DN 1 se va face de marți, ora 00.00, pana miercuri, ora 24.00, pe sectorul de drum cuprins intre km 89+450 și 94+650. Citește și: Compania Pamirco, veșnic abonata la contractele CFR, e gata sa mai dea o lovitura! De 309 milioane de lei Ce alternative au șoferii Pentru intreaga perioada, devierea traficului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Marți (19 martie) și miercuri (20 martie), podul CFR peste DN1 in zona Campina-Cornu va fi demolat, iar CNAIR anunța ca traficul rutier va fi complet oprit. Trafic rutier va fi inchis temporar pe DN1 pentru demolarea pasajului CF din zona km. 93+120, la Campina, ieșirea spre Cornu, anunța Compania Naționala…

