Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa a izbucnit și face declarații tranșante la adresa divelor din showbiz. Blondina iese la atac și susține ca multe doamne și domnișoare ajung sa-și faca operații estetice in rate. Iata la ce intervenție vrea ea sa apeleze in viitorul apropiat și prin ce operație a trecut recent.

- Bia Khalifa traiește o frumoasa poveste de iubire de cateva luni alaturi de un tanar albanez. Blondina e in al noulea cer alaturi de partenerul ei, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro ne-a oferit și mai multe detalii despre el. Cum a cucerit-o, cu ce se ocupa, ce au amandoi in comun și cum vede Bia…

- Bia Khalifa a publicat prima imagine alaturi de iubitul ei! Blondina este acum mai fericita ca niciodata și traiește o frumoasa poveste de dragoste cu cel pe care l-a afișat recent pe Internet. Iata cine este barbatul care o face sa se simta implinita din toate punctele de vedere!

- Dupa o perioada in care a evitat sa vorbeasca despre viața ei amoroasa, acum Bia Khalifa iese și face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea ei de dragoste. Blondina, cunoscuta ca Regina Only Fans-ului, e intr-o noua relație, insa la distanța. De ce nu iși dorește sa-mi mai expuna atat…

- Bia Khalifa este in doliu! Vedeta trece printr-o perioada destul de grea și asta pentru ca a pierdut o persoana draga ei. Iata ce mesaj trist a transmis blondina prin intermediul rețelelor de socializare!

- Detalii incredibile despre bataia dintre Bia Khalifa și Anne Bagu. Ce au avut cele doua femei de imparțit și de unde a izbucnit scandalul. Blondina marturisește ca ar fi fost provocata și ar fi incercat sa se apere.

- Bia Khalifa e implicata intr-un scandal uriaș cu nimeni altcineva decat Alina Marymar, iubita lui Tzanca Uraganu. Cele doua și-au imparțit cuvinte dure, iar partenera manelistului chiar ar fi amenințat-o pe blondina, totul dupa ce ar fi dansat alaturi de Tzanca Uraganu in noaptea de Revelion. Iata ce…

- Se strang fonduri pentru reconstrucția Fermei Dacilor. In spatele acestei acțiuni se afla un restaurant din Prahova. Strangere de fonduri pentru reconstrucția pensiunii Ferma Dacilor , locația care a fost mistuita de flacari, unde opt persoane și-au pierdut viața. Unul dintre cele mai populare restaurante…