- Dupa o perioada in care a evitat sa vorbeasca despre viața ei amoroasa, acum Bia Khalifa iese și face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea ei de dragoste. Blondina, cunoscuta ca Regina Only Fans-ului, e intr-o noua relație, insa la distanța. De ce nu iși dorește sa-mi mai expuna atat…

- Bia Khalifa este in doliu! Vedeta trece printr-o perioada destul de grea și asta pentru ca a pierdut o persoana draga ei. Iata ce mesaj trist a transmis blondina prin intermediul rețelelor de socializare!

- Annes este o cantareața cunoscuta de la noi din țara! Blondina a lansat mai multe melodii de-a lungul timpului, una in colaborare cu indragitul artist, Jimmy Dub. Daca vorbim despre viața personala, vedeta are o relație de peste doua decenii cu iubitul ei, Dan Anghel. Cei doi nu s-au casatorit pana…

- Detalii incredibile despre bataia dintre Bia Khalifa și Anne Bagu. Ce au avut cele doua femei de imparțit și de unde a izbucnit scandalul. Blondina marturisește ca ar fi fost provocata și ar fi incercat sa se apere.

- Bia Khalifa e implicata intr-un scandal uriaș cu nimeni altcineva decat Alina Marymar, iubita lui Tzanca Uraganu. Cele doua și-au imparțit cuvinte dure, iar partenera manelistului chiar ar fi amenințat-o pe blondina, totul dupa ce ar fi dansat alaturi de Tzanca Uraganu in noaptea de Revelion. Iata ce…

- Gabriela Cristea a publicat o fotografie care le-a dat mari batai de cap urmaritorilor ei. In postarea facuta, prezentatoarea dadea impresia ca nu poarta sutien. Iata ce imagine i-a ”scapat” pe internet!

- Cu toate ca e o fire foarte excentrica și face ce face și mereu e in centrul atenției, Bia Khalifa se gandește mult și la ziua in care va deveni mireasa. Cum multe femei viseaza la nunta și și-o imagineaza, nici ”Regina Only Fans-ului” nu e mai prejos. Ne-a spus cum vede ea ziua in care se casatorește…

- Oana Matache și Radu Siffredi, noul ei iubit, au participat la „Power Couple Romania”, emisiunea ce va fi difuzata in curand la Antena 1. Cei doi au vorbit despre experiența pe care au avut-o in show-ul prezentat de Dani Oțil.Cu toții au fost surprinși cand au aflat ca Oana Matache și Radu Siffredi…