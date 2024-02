Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan radiaza de fericire la brațul noului partener, iar drept dovada stau pozele din mediul online. Impresara s-a lasat pozata in ipostaze romantice alaturi de Ronald Gavril. In imagini se poate observa ca aceștia sunt mai impliniți ca niciodata.

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril s-au afișat recent in ipostaze romantice! Impresara a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii emoționante cu ea și iubitul ei. Iata cat de impliniți sunt cei doi impreuna!

- Anamaria Prodan a postat pe rețelele de socializare o imagine speciala cu iubitul și baiatul ei. Iata cat de bine se ințelege fiul impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf cu Ronald Gavril! Aceștia au petrecut clipe frumoase impreuna!

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt mai fericiți ca niciodata de cand formeaza un cuplu și nu ezita sa arate acest lucru. Dupa ce impresara a postat o imagine cu noul partener, acum a venit randul iubitului milionar sa confirme relația. Ipostazele tandre in care s-au afișat cei doi de curand.

- Impresara de succes Anamaria Prodan pare ca și-a gasit „unicul” in persoana boxerului Ronald Gavril, in varsta de 37 de ani. Cuplul și-a petrecut Revelionul in Las Vegas, departe de ochii curioșilor, iar Anamaria a ales sa-și declare dragostea pe rețelele de socializare. Cu o fotografie sugestiva, postata…

- Anamaria Prodan, in varsta de 51 de ani, are o mare dorința, pentru care a facut deja demersuri. Impresara vrea sa devina bunica cat mai repede și deja a cumparat o parte de garderoba pentru nepotul sau nepoata ei.„Abia aștept sa am nepoți. Sa ii vad eu pe ei cum alearga prin casa, cum fac toate tampeniile…