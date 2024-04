Atenție! Vin taxele Google pe conținut generat de IA! Google ar putea percepe taxe pentru anumit conținut premium generat de inteligența artificiala (AI), conform unor surse recente. Aceasta mișcare ar putea marca o schimbare semnificativa in modelul sau de afaceri și ar putea avea un impact considerabil asupra modului in care utilizatorii acceseaza și interacționeaza cu conținutul online. Cu peste un miliard de utilizatori in intreaga lume, Google este unul dintre cei mai importanți furnizori de conținut și servicii online. Cu toate acestea, in fața schimbarilor in peisajul digital și a cererii tot mai mari pentru conținut de calitate, compania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

