Google Search ar putea cere bani pentru funcţiile de AI Google inca nu a lansat functiile de AI ale motorului sau de cautare la nivel global pentru toti utilizatorii, dar deja sefii companiei evalueaza monetizarea acestora, dincolo de reclame. Conform Financial Times, executivii companiei discuta despre vanzarea unei versiuni Premium a motorului de cautare, care sa includa informatiile oferite de AI. Sursele citate sustin ca inginerii companiei dezvolta deja tehnologia necesara, insa o decizie finala in acest sens inca nu a fost luata. Actuala versiune a motorului de cautare, cu multe reclame si spam, va continua sa functioneze in paralel si sa fie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

