1. Zilele astea veți vedea foarte multe reportaje despre bubuiții și prajiții din cluburile de la Mamaia, despre accidente pe șosele facute de drogați și maximum doua știri despre niște traficanți marunți. Intrebarile esențiale sunt altele. In ce mini-cartel e traficantul de droguri? Care e spirala? Cate carteluri au sageți in Romania? Cați ofițeri anti-drog […] The post De 1 Mai, pe Litoral, unii turiști fac insolație noaptea first appeared on Ziarul National .