- Curtea de Apel Bucuresti judeca cererea de eliberare depusa de Liviu Dragnea, care a fost condamnat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal, informeaza Agerpres.Pe 9 iunie, Tribunalul Bucuresti a…

- Curtea de Apel Bucuresti va discuta astazi contestatia fostului lider PSD impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti, din luna iunie, prin care instanta a respins contestatia fostului lider a PSD la executarea in regim de detentie a pedepsei din dosarul DGASPC. Totodata, la termenul de joi al procesului…

- Gheorghe Nichita, fostul primar din Iași, a fost condamnat definitiv miercuri la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel București, potrivit deciziei instanței. In prima instanța, el fusese condamnat la 4 ani de inchisoare. Tiberiu Urdareanu, cel care a dat mita, a fost condamnat definitiv…

- Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita intr-un dosar de coruptie legat de atribuirea unui contract grupului de firme UTI. Initial, Nichita primise in noiembrie…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 5 august, pronuntarea sentintei definitive in dosarul in care Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, este acuzat ca a primit mita de la patronul companiei UTI, Tiberiu Urdareanu. Dosarul se afla in faza de apel, dupa ce in noiembrie 2017,…

- Curtea de Apel Bucuresti, a decis, joi, definitiv, condamnarea la trei ani si zece luni de inchisoare cu executare in penitenciar a fostului colonel SRI Daniel Dragomir, dupa ce a desfiintat parsial prima decizie din dosar prin care acesta era achitat pentru toate faptele de coruptie.Citește…

- Fostul director al Postei Romane, Dumitru Daniel Neagoe, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani de inchisoare pentru luare de mita. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.

- Daniel Neagoe Dumitru, fost director general al Postei Romane, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a cerut bani de la o firma in schimbul acordarii unor contracte privind servicii de curatenie si reincarcare…