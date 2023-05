Stiri pe aceeasi tema

- Corul Avocaților din Timișoara se reunește pentru un nou concert caritabil. Oamenii legii vor canta duminica, 28 mai, de la ora 12, la Biserica Sf. Ecaterina din Timișoara (str. Bolyai Janos nr. 4). Donațiile obținute in urma acestui concert vor fi direcționate pentru renovarea orgii din Domul Romano-Catolic…

- Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș gazduiește in perioada 24 – 28 mai prima ediție de vara din acest an a Salonului Industriei Ușoare. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara, atat producatori cat și comercianți, care vor oferi spre vanzare,…

- Cea de-a 12-a ediție a celui mai indragit eveniment cultural pentru pitici mici și mari, de la șase luni la 14 ani, va loc și anul acesta, intre 13 și 14 mai, la Institutul Francez din Romania la Timișoara. La Festivalul Casuța Piticilor accesul se va face cu bilet.

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- Din 29 decembrie 2022 pana in 2 ianuarie 2023, Festival of Lights a adus la Timișoara o calatorie in lumea artei tehnologice și a atras zeci de mii de persoane interesate. Pentru cea de-a doua ediție a evenimentului, finanțatorul acestuia, Consiliul Județean Timiș (CJT) ne cere parerea. Printr-un simplu…

- Programul care finanțeaza infrastructura sportiva de la școlile și liceele din Timișoara, revine cu o noua ediție. Prin Sportul pentru toți se acorda finanțari nerambursabile instituțiilor de invațamant și organizațiilor non guvernamentale care propun proiecte de reamenajare și imbunatațire a facilitaților…

- In perioada 30 martie – 2 aprilie, iubitorii de lectura din Timișoara vor avea parte de cea de-a X-a ediție a Salonului de Carte Bookfest, care va fi organizat de Asociația Editorilor din Romania la Centrul Regional de Afaceri. Cele mai importante edituri din Romania iși vor promova ultimele noutați…

- A doua ediție din acest an a Salonului Industriei Ușoare va fi organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, in perioada 8-12 martie. Peste 50 de firme din intreaga țara, producatori și comercianți, vor expune spre vanzare, la prețuri promoționale, o…