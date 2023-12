Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american urmeaza sa contacteze membri ai familiilor ostaticilor americani eliberati din Fasia Gaza, ”dupa ce primeste confirmarea ca acestia parasesc (Fasia) Gaza”, anunta un oficial american, relateaza CNN.Aceasta confirmare are loc dupa ce un oficial american sau o ”terta parte de incredere”…

- Zi plina de proteste in administrația din sistemul de sanatate in București, dar și in multe județe. Farmacistii, angajatii Direcțiilor de Sanatate Publica și cei ai Ministerului Sanatatii au oprit lucrul, iar unii au ieșit in strada ca sa-și ceara drepturile.

- Nicolae Ciuca i-a atenționat pe liberali ca in 2024 nu au voie sa vina cu proiecte de umplutura care sa risipeasca banul public."Avem un angajament asumat la nivelul Coaliției ca bugetul sa treaca pana la sfarșitul sesiunii parlamentare. Trebuie sa alegem ce este cu adevarat prioritar pentru romani,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la editia a XII-a a Aspen Healthcare Summit, ca urmatorii sapte ani sunt esentiali si vor putea schimba sistemul de sanatate. El a subliniat ca fara asigurarea fortei de munca potrivite celelalte investitii nu au niciun viitor. „Am discutat mereu…

- Frigul face prima victima din acest sezon rece. In Satu Mare, frigul a ucis un om. Barbatul avea 62 de ani si dormea pe strazi. A fost descopeit de politistii locali, care au chemat echipajele SMURD. Medicii l-au gasit in soc hipotermic, dar nu l-au mai putut salva. Citește și: Exclusiv! Acordul de…

- Traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei din Arad, dar și pe strada Andrei Șaguna, anunța Primaria Arad. Se fac sapaturi de canalizație, anunța Primaria,... The post Trafic restricționat timp de doua luni pe Calea Victoriei și pe strada Andrei Șaguna appeared first on Special Arad · ultimele…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat de ce Romania nu are bani pentru pensii mai mari! Evaziunea fiscala e la cote alarmante, iar social- democratul spune ca e nevoie de masuri urgente pe care și le va asuma rapid."A doua mare problema unde trebuie sa dam un raspuns puternic și imediat este combaterea…

- Guvernul a decis in vara acestui an eliminarea a 200.000 de posturi vacante din sistemul bugetar. In cazul Ministerului Sanatatii, o astfel de masura a fost deja aprobata si inseamna eliminarea a 28 de posturi vacante.Masura este prevazuta intr-o hotarare de guvern (HG nr. 817/2023) publicata miercuri…