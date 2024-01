Scrolling-ul ne afectează grav puterea de concentrare (studiu) Aplicațiile de pe dispozitivele electronice folosesc tehnici persuasive care maresc dependența digitala. Dupa o sesiune intensa de scrolling, psihologii spun ca dureaza cel putin 23 de minute pentru a recapata concentrarea, potrivit Mediafax. Scrolling-ul excesiv poate avea efecte asupra proceselor cognitive. Un studiu realizat in India explica felul in care navigarea inconștienta pe smartphone-uri și rețelele sociale poate afecta calitatea procesarii cognitive și atenției. Rezultatul poate duce la stres crescut și productivitate scazuta. Cercetarea a fost realizata de o echipa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Scrolling-ul inconștient afecteaza gandirea. Aplicațiile folosesc tehnici persuasive care maresc dependența digitala. Dupa o sesiune intensa de scrolling, psihologii spun ca dureaza cel putin 23 de minute pentru a recapata concentrarea.

