Cum și cât ne afectează valul de praf saharian Praful saharian a inceput sa ajunga din ce in ce mai des in țara noastra. Daca pana acum doi – trei ani un nor de praf saharian ajungea in Romania o data, de doua ori pe an, era ceva deosebit. Acum este a doua oara in ultima luna! Dupa cum explica climatologii, prezența din ce […] The post Cum și cat ne afecteaza valul de praf saharian appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

