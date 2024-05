Sondaj: Americanii se pregătesc pentru o nouă serie de costuri mai mari ale locuinţelor Ca parte a celui mai recent sondaj privind asteptarile consumatorilor, banca centrala regionala a constatat ca respondentii au observat la inceputul anului cresteri mai mari pe termen scurt atat pentru chirie, cat si pentru preturile locuintelor, desi anticipeaza o oarecare temperare pe termen lung pentru preturile caselor. De asemenea, gospodariile nu vad nicio atenuare a costurilor imprumuturilor pentru locuinte si, de fapt, se pregatesc pentru cele mai ridicate niveluri ale ratelor ipotecare, intr-un sondaj care este realizat din 2014. Fed din New York a spus ca, in februarie, respondentii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Americanii se pregatesc pentru o noua serie de costuri mai mari ale locuintelor, pe fondul asteptarilor crescande ale chiriasilor ca nu vor putea sa cumpere vreodata o casa, a anuntat luni Rezerva Federala din New York, transmite Reuters, potrivit news.ro

