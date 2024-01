Şcoala românească, în agonie: evaluări inechitabile, materii opţionale inutile, profesori chiulangii şi violenţă Un sondaj la nivel national, realizat la finele anului trecut de Consiliul Național al Elevilor, pe un esantion de 15.133 de elevi din toate formele de studiu și din diferite tipuri de unitați de invațamant, a scos la iveala inegalitați accentuate intre zonele urbane si cele rurale, incalcari ale Statutului Elevilor, evaluari inechitabile ale cadrelor didactice si chiar existenta unui tratament diferit aplicat de dascali, in funcție de rasa, etnie, orientare sexuala sau alte criterii. Totodata, documentul scoate la iveala faptul ca multi dintre elevii chestionati au recunoscut ca au introdus in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

