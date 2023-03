Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Eleva fruntaș Lia Iancu, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, locul I și calificarea la etapa naționala a Olimpiadei de Geografie. Patric Sotoc a obținut locul II Eleva fruntaș Lia Iancu, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, a obținut locul I și calificarea la etapa naționala a Olimpiadei…

- Atmosfera de un derby in toata regula sambata dupa-amiaza, pe Stadionul Municipal, in duelul dintre SCM Zalau și Gloria Bistrița-Nasaud. Zalauanii au primit vizita liderului in primul meci oficial din acest an, unul extrem de important pentru formația de la poalele Meseșului. SCM a avut in fața trei…

- Italianul Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a vorbit dupa victoria spectaculoasa cu Liverpool, 5-2, pe Anfield Road, in turul optimilor UEFA Champions League. Tehnicianul care a invins-o pe Liverpool și in finala Ligii Campionilor din 2022 a laudat doi jucatori, fundașul Nacho și extrema…

- Sportul Simleu a inceput pregatirile de iarna cu o intarziere de o saptamana, iar primul amical a avut loc abia la finele saptamanii trecute. Adversara a fost Lotus Baile Felix, o formatie ce-si propune calificarea in play-off, partida desfasurandu-se la Salonta, pe un teren cu suprafata sintetica.…

- Robotul construit si manevrat de Tech X, echipa de robotica a Colegiului National „Dragos Voda” din Sighetu Marmatiei, a cucerit juriul FIRST Tech Challenge Romania. Prima editie a competitiei regionale s-a desfasurat, la Bucuresti. Cu 249 de puncte obtinute, cei 13 membri ai echipei si-au asigurat…

- Multe dintre echipele din Liga 2 iși termina meciurile amicale in aceasta perioada, iar Minaur Baia Mare a disputat și ea ultima partida de verificare. La Baia Mare, pe Stadionul Viorel Mateianu, formația lui Mihai Iosif a invins cu 3-0 Gloria Bistrița Nasaud, liderul Seriei 10 din Liga 3. La pauza,…

- Tiraspolul continua sa acuze Chișinaul ca se pregatește de razboi, in condițiile in care R. Moldova și-a marit bugetul pentru Aparare și a solicitat partenerilor externi sa ofere ajutor la modernizarea și dotarea armatei. Declarațiile au fost facute de așa zisul ministru de externe de la Tiraspol,…

- Perechea formata din Gabriela Ruse si Marta Kostiuk (Ucraina) s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de grand slam Australian Open, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…