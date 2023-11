Stiri pe aceeasi tema

- SCM USV Timișoara va intalni campioana en titre, CSM Știința Baia Mare, in cea de-a doua semifinala a Ligii Naționale. Infruntarea va avea loc in manșa unica, la Arena Zimbrilor din Baia Mare, sambata, 25 noiembrie, de la ora 13,00. Jucatorii lui Valentin Calafeteanu și Valentin Popirlan s-au antrenat…

- Transportul in comun, si asa deficitar din Timisoara, a fost afectat astazi din nou de soferi carora nu le pasa unde isi lasa autovehiculele. Daca ieri doua soferite au cauzat blocaje pe liniile de tramvai. Ziua de vineri a inceput cu blocarea tramvaielor 1, 2 și 6 pe strada Nemoianu, sensul spre Piața…

- Cinci echipe iau startul la Cupa Romaniei la rugby. Doua dintre ele, Dinamo și Rapid vor juca un meci preliminar, la 21 octombrie, apoi vor avea loc semifinalele. Potrivit tragerii la sorți, SCM USV Timisoara va intalni Steaua București, in deplasare, sambata, 28 octombrie. In cealalta semifinala se…

- Luni, 9 octombrie, a fost programata ultima partida a rundei a 9-a din Liga a II-a de fotbal. CS Tunari și Corvinul Hunedoara au incheiat nedecis, scor 1-1, pe terenul primeia (FOTO, cu gazdele in roșu). Sambata, 7 octombrie, echipa din zona noastra, AFK Csikszereda, a reușit un 0-0 in deplasare cu…

- CSM Adjud 1946, FC Panciu și Victoria Gugești – trei victorii din trei posibile Superliga Vrancei și-a parcurs primele trei etape fara sa se produca vreo surpriza. Favoritele la podiumul campionatului au mers cu victorii pe linie. In etapa din weekendul trecut, CSM Adjud 1946 a marcat de 13 ori in poarta…

- In duelul care a decis practic castigatoarea grupei C din faza a doua a campionatului, una tratata aproape amical de multe echipe mai ales pentru lipsa mizei, SCM USV Timisoara a inregistrat un nou esec cu CS Dinamo. De aceasta data a fost 20-23 pe terenul bucurestenilor. Jondre Williams a deschis scorul…

- Echipa de rugby a Timisoarei a fost mai buna in jocul de la Bucuresti, dar nu intotdeauna cine este mai bun si castiga. Banatenii au avut meciul in mana, dar si mult ghinion, pierzand jocul dupa o faza ciudata, 20-23. SCM a condus ostilitatiile din debut, si a preferat sa joace balonul decat sa o ...…

- Romee Leuchter (22 de ani) a marcat un gol hilar in meciul caștigat de echipa feminina a lui Ajax pe terenul lui Excelsior, scor 3-1, in runda cu numarul 2 din Eredivisie. Romee Leuchter, atacantul echipei de fete a lui Ajax, are un start senzațional de sezon. A marcat in primele 3 partide ale sezonului,…