SCM USV Timisoara si-a aflat azi adversarele si programul din noua competitie interna, care va debuta pe 13 aprilie. Transformarile si reinvetarile campionatului de rugby nu pot ascunde nici in acest an decaderea generala. „Elita” e formata din doar sase grupari. Pe langa banateni, mai participa: CSM Știința Baia Mare, CSU ELBI Cluj, Dinamo, Steaua […] Articolul Doar sase echipe la startul primei ligi de rugby in 2024. Programul lui SCM USV Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .