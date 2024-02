Rugby / Cinci schimbări în echipa României înaintea duelului cu Portugalia Staff-ul tehnic al nationalei Romaniei a efectuat cinci schimbari fata de meciul cu Belgia pentru partida cu Portugalia, care va avea loc sambata, in Rugby Europe Championship 2024. Astfel, conform Agerpres, pe inaintare in linia a treia incepe Florian Rosu, iar pe treisferturi Gabriel Rupanu este mijlocas la gramada, la centru, aripi si fundas fiind trei jucatori care evolueaza pentru prima data in aceasta editie a Campionatului European, Taylor Gontineac, Ionut Dumitru si Marius Simionescu. De remarcat revenirile in echipa dupa aproape doi ani ale lui Ionut Dumitru si Daniel Plai. In primele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

