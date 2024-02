Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei a invins Polonia, in deplasare, scor 20-8, la debutul in grupa A a Rugby Europe Championship. Romania face parte din grupa B a noii ediții de Rugby Europe Championship. Adversare sunt reprezentativele din Polonia, Belgia și Portugalia. „Stejarii” au debutat impotriva celei…

- Centrul Taylor Gontineac s-a accidentat si a devenit indisponibil pentru meciul de debut al nationalei Romaniei in Rugby Europe Championship 2024, contra Poloniei, la Gdynia, duminica 4 februarie, de la ora 19:15. Gontineac este cel mai recent nume care se alatura listei de jucatori indisponibili din…

- Nationala de rugby a Romaniei debuteaza in noul an competitional in data de 4 februarie, urmand sa intalneasca, in deplasare, Polonia. Stejarii se vor reuni la 14 ianuarie pentru a intra in cantonamentul care va pregati participarea la REC 2024, potrivit news.ro.Stagiul de pregatire va avea loc la…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni Polonia (4 februarie) in primul meci din noul sezon al Rugby Europe Championship, iar „Stejarii” vor aborda competitia cu un staff tehnic nou. Francezul David Gerard (antrenorul principal) va fi ajutat de un englez, un georgian, trei francezi si patru romani.

- Nationala de rugby a Romaniei va debuta in data de 4 februarie in noul sezon al Rugby Europe Championship, urmand sa intalneasca, in deplasare, Polonia. Stejarii abordeaza competitia cu un staff tehnic nou, alaturi de antrenorul principal, francezul David Gerard, urmand sa se se afle un englez, un georgian,…

- Federația Romana de Rugby a anunțat ca „stejarii” vor debuta in ciclul de calificare pentru Cupa Mondiala din Australia, din 2027, sub comanda unui nou staff. Naționala de rugby a Romaniei va debuta pe 4 februarie in noul sezon al Rugby Europe Championship urmand sa intalneasca, in deplasare, Polonia.…

- Finalele ediției 2024 a Rugby Europe Championship vor avea loc pe Stadionul „Jean Bouin” din Paris, toate cele patru partide de clasament fiind programate pe 17 martie. Romania este in grupa B, alaturi de Polonia, Belgia și Portugalia.Finalele ediției 2024 a Rugby Europe Championship vor avea loc…

- Final de competitie pentru nationala de handbal feminin a Romaniei la Campionatul Mondial. Tricolorele au invins luni, la Herning, reprezentativa Poloniei, scor 27-26 (13-10), si au incheiat grupa III pe locul 3, cu 6 puncte, urmand a reveni in tara marti, transmite news.ro. Pentru Cristina Neagu, care…