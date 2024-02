Cinci jucatori de la SCM USV Timisoara au fost titulari in duelul pierdut ieri de nationala Romaniei in Rugby Europe Championship, scor 24-49, pe arena „Arcul de Triumf”, cu Portugalia. In ciuda esecului „Stejarii” s-au calificat in semifinale, acolo unde vor intalni reprezentativa Georgiei. Lucian Mureșan in linia a II-a, Vlad Neculau flanker, Gabriel Rupanu […] Articolul Cinci rugbisti de la SCM USV Timisoara, titulari in esecul Romaniei in fata Portugaliei. „Stejarii” vor juca in semifinalele REC cu Georgia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .