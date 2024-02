Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie muncita in fata formatia Belgiei, cu scorul de 33-18 (14-6), pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti, in Grupa B din Rugby Europe Championship 2024. ”Stejarii” au reusit a doua victorie consecutiva, una cu punct bonus ofensiv, dupa ce au…

- Numarul jucatorilor chemati de la clubul de pe Bega pentru urmatorul joc al Romaniei in Rugby Europe Championship a ajuns la sapte. Alexandru Bucur s-a alaturat colegilor de la SCM USV Timisoara aflati deja intre „stejari” pentru campania de inceput de an. Stafful nationalei a facut modificari in lot…

- Astfel, "stejarii" risca sa nu mai aiba unde sa dispute meciurile de pe teren propriu pentru ca Federația nu iși permite plata acestei sume. Totul vine dupa ce bugetul Agenției Naționale pentru Sport, care administreaza acest stadion, s-a micșorat cu 80% fața de anul trecut. Pe stadionul Arcul de Triumf…

- Naționala de rugby a Romaniei a invins Polonia, in deplasare, scor 20-8, la debutul in grupa A a Rugby Europe Championship. Romania face parte din grupa B a noii ediții de Rugby Europe Championship. Adversare sunt reprezentativele din Polonia, Belgia și Portugalia. „Stejarii” au debutat impotriva celei…

- SCM USV Timisoara are inca doi jucatori chemati la selectionata nationala. E vorba de Alexandru Bucur si Daniel Plai, care se alatura celorlalti sapte colegi de club care au fost deja selectionati in lotul „Stejarilor” pentru pregatirea jocurilor din Rugby Europe Championship. „Centrul Alexandru Bucur…

- Dupa mult timp de la castigarea semifinalei, SCM USV Timisoara stie cand va disputa finala Cupei Romaniei. FRR a anuntat ca disputa pentru trofeu va avea loc pe 6 aprilie 2024, pe arena „Arcul de Triumf”, din Bucuresti. Deocamdata banatenii nu isi stiu adversarul, caci cealalta semifinala a fost programata…

- Turdeanca Madalina Tatar (20 ani), care s-a stabilit impreuna cu familia in Portugalia, unde evolueaza la clubul Vitoria Guimaraes, din prima liga, a fost convocata la echipa naționala a Romaniei, pentru ultimele doua jocuri din 2023. Romania va juca in 30 noiembrie (ora 18.45) in deplasare, cu Finlanda,…