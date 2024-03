Stiri pe aceeasi tema

- Șase jucatori de la SCM Timișoara, inclusiv capitanul, in primul XV cu Georgia. Trei inaintași ai Timișoarei și trei jucatori de pe treisferturi se vor afla pe teren maine, impotriva Georgiei. Naționala de rugby a Romaniei joaca sambata, 2 martie, in semifinalele...

- Cinci jucatori de la SCM USV Timisoara au fost titulari in duelul pierdut ieri de nationala Romaniei in Rugby Europe Championship, scor 24-49, pe arena „Arcul de Triumf”, cu Portugalia. In ciuda esecului „Stejarii” s-au calificat in semifinale, acolo unde vor intalni reprezentativa Georgiei. Lucian…

- Numarul jucatorilor de pe Bega la echipa nationala a ajuns la opt inaintea infruntarii cu lusitanii din Rugby Europe Championship 2024. Marius Simionescu și Daniel Plai sunt convocații de ultim moment pentru Romania – Portugalia, programat peste trei zile pe arena „Arcul de Triumf”. Ceilalti jucatori…

- Romania a invins fabulos Georgia, cu 18-11, LIVE in AntenaPLAY, in play-off-ul Campionatului European de polo. Iata tabloul complet al sferturilor de finala ale Campionatului European. Europeanul de polo e exclusiv in AntenaPLAY. Romania va intalni Spania in sferturile Campionatului European de polo…

- Nationala masculina de polo a Romaniei a invins joi, la Dubrovnik, reprezentativa Georgiei, scor 18-11, in faza play-off a Campionatului European si s-a calificat in sferturile de finala. Adversara va fi Spania, vineri, de la ora 17.30. Tricolorii au obtinut dupa 11 ani si calificarea la Campionatul…

- Nationala masculina de polo a Romaniei a invins marti, laa Dubrovnik, reprezentativa Slovaciei, scor 8-7, in al treilea doilea meci din grupa D a Campionatului European. Tricolorii vor juca cu Georgia, in play-off, pentru un loc in sferturile CE, potrivit news.roScorul pe reprize a fost 1-1, 3-3,…

- Romania se pregatește intens pentru Campionatul European de luna viitoare. Joaca astazi, de la ora 17:30, finala „Trofeului Carpați 2023”, impotriva Georgiei, la handbal masculin. Romania va participa in ianuarie, in Germania, la primul Campionat European dupa o absența de 28 de ani. ...

- Selectionatele Romaniei si Georgiei se vor infrunta in finala turneului international de handbal masculin Trofeul Carpati Niro, gazduit de Pitesti Arena, dupa victoriile obtinute, joi, in semifinale.Romania a dispus de Grecia cu scorul de 31-27 (13-16), dupa o repriza secunda excelenta, potrivit…