- FR Rugby a anuntat in sfarsit cum va arata faza a doua a Ligii Nationale, o gaselnita sub forma a trei grupe pentru mai multe meciuri in timp ce jucatorii selectionabili pentru Mondial se pregatesc cu lotul national. SCM USV Timisoara va sta in prima etapa, programata pe 12 august. Partidele din grupe…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a prefațat meciul cu Dinamo și etapa a treia a SuperLigii. Dinamo - Sepsi are loc luni, de la ora 21:30. Meciul de pe „Arcul de Triumf” va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo are zero puncte dupa primele doua…

- Cosmin Contra a vorbit la podcastul GSP despre experienta in Arabia Saudita si despre cariera de jucator in Spania si Italia. Fostul fundas spune ca a ajuns tehnician din intamplare si critica cluburile care nu le ofera timp antrenorilor pe care ii angajeaza. ...

- Duminica, 28 mai, și luni, 29 mai, s-au disputat partidele tur din cadrul barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Programul meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1:TUR: Duminica, 28 mai Gloria Buzau – UTA Arad 0-0 – REZUMAT VIDEOLuni, 29 mai Dinamo – Campionii FC Argeș 6-1…

- „Be legal! Be cool!“, prima ediție, la Alba Iulia Ziua Copilului la Alba Iulia este celebrata de 135 de elevi din intreaga țara care iși vor testa cunoștințele la faza finala a primului concurs național de educație juridica din Romania intitulat sugestiv „Be legal! Be cool!„. Concursul este in totalitate……

- „Unitate”, „Respect”, „Vrem salarii decente”, „Cunoaștem hoțiile guvernului”, sunt cateva din sloganurile cu care a inceput astazi cel de-al treilea protest al profesorilor la Timișoara, in semn de solidaritate cu marele miting de la București, la care au participat dascali din intreaga țara. „Marșul…

- LIDERI… RC Barlad invinge CSM Bucovina Suceava, scor 72-18, și revine pe primul loc in Grupa a 3-a a Ligii Naționale de rugby. Dupa patru meciuri, barladenii conduc in clasament, cu 16 puncte, urmați de RC Gura Humorului, 14 puncte. In etapa a 6-a a Ligii Naționale de rugby, RC Barlad a jucat, pe teren…

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, medaliata cu aur anul trecut la Jocurile Europene Universitare, s-a impus și in 2023 in competiția interna. Ieri, in ultimul act al turneului final desfașurat in weekend, la Oradea, elevii lui Vlad Bura au trecut de studenții aradeni de la Universitatea…