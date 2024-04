SCM USV Timişoara a început cu dreptul Liga de Rugby. Victorie în Ronaţ cu CSA Steaua SCM USV Timisoara a trecut peste dezamagirea din finala Cupei si s-a impus acasa, in prima runda a noului campionat, scor 31-21 in fata Stelei, dupa ce la pauza oaspetii aveau avantaj de un punct (12-13). „Leii” nu au uitat insa faza controversata contestata in jocul de pe „Arcul de Triumf” si au intrat pe […] Articolul SCM USV Timisoara a inceput cu dreptul Liga de Rugby. Victorie in Ronat cu CSA Steaua a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

