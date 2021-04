SCM Timișoara a pierdut acasă restanța cu Oradea SCM Timișoara a pierdut primul meci din seria de trei la rand pe teren propriu. CSM Oradea s-a impus in jocul restant cu banatenii, scor 77-67 (35-38). 23-15 a fost scorul primului sfert al intalnrii din sala „Constantin Jude”, una tot fara spectatori, dar acum si cu imagini ale medicilor alaturi de pozele sustinatorilor fixate […] Articolul SCM Timișoara a pierdut acasa restanța cu Oradea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

