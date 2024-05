Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat la un post TV, ca dupa implementarea noii legi a pensiilor, de la 1 septembrie, vor mai exista doar 4 tipuri de pensie, fața de 5, cate sunt in prezent.Este vorba despre pensia pentru limita de varsta, pensia de invaliditate, pensia anticipata și pensia de urmaș. Așadar, dispare pensionarea anticipata fara penalizare. In aceasta situație, noua lege prevede un sistem de penalizare, in funcție de perioada care ar fi ramas pana la implinirea varstei standard de pensionare.Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei…