Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata noapte, ca Austria ”si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania”. ”Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. Asta inseamna ca romanii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci cand zboara in interiorul Uniunii Europene”, a aratat Marcel Ciolacu, sambata seara, intr-o postare pe Facebook. El a adaugat ca ministrul de Interne are mandat sa duca negocierile la…