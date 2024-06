Promisiuni de negociere din partea Ungariei cu România și Bulgaria pentru aderarea la spațiul Schengen terestru Promisiuni de negociere din partea Ungariei cu Romania și Bulgaria pentru aderarea la spațiul Schengen terestru Promisiuni de negociere din partea Ungariei cu Romania și Bulgaria pentru aderarea la spațiul Schengen terestru Ungaria, care va prelua președinția Consiliului UE pe 1 iulie, a promis sa sprijine aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. „Intenționam sa promovam procesul de extindere Schengen și sa ajungem la un consens pentru includerea granițelor terestre ale […] Promisiuni de negociere din partea Ungariei cu Romania și Bulgaria pentru aderarea la spațiul Schengen terestru Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

