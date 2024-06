Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cautati traficanti de droguri bulgari, dat in urmarire din 2018 si vizat de o notificare de alerta rosie a Interpol, s-a predat luni dimineata autoritatilor din Sofia, a anuntat Ministerul de Interne al Bulgariei.

- Presa din Bulgaria se lauda dupa remiza obținuta de reprezentativa țarii lor, scor 0-0, in fața naționalei Romaniei. Jurnaliștii de la Sud de Dunare au amintit ca „tricolorii” nu au mai caștigat un meci impotriva Bulgariei din 1989. Romania s-a impus ultima oara in fața țarii vecine pe 17 mai 1989,…

- Mihai Stoica și Basarab Panduru au analziat prestația Romaniei in amicalul contra Bulgariei, 0-0. La finalul meciului din Ghencea, cei doi analiști au tras concluziile. Daca fostul internațional spune ca nu se aștepta la un asemenea joc din partea „tricolorilor”, Mihai Stoica spune ca nu este ingrijorat…

- Nationala de fotbal feminin a Romaniei a invins selectionata Bulgariei, scor 3-0, marti, la Sofia, si este lider in grupa din preliminariile WEURO 2025, cu patru victorii din patru meciuri.Golurile au fost marcate de Vatafu 39′, Carp 51′, Herczog 79′.

- La deja tradiționala competiție „Young Physicists’ Tournament & Workshop” (Turnirul tinerilor fizicieni) desfașurata zilele trecute la Sofia, care a reunit 40 de elevi din țarile care participa in mod obișnuit – Bulgaria, Grecia,Romania, Slovacia – și, in premiera in acest an, Italia, au fost aduse…

- Un avion SMURD a incheiat cu succes o misiune importanta: a adus in mai putin de o ora, organe prelevate și echipa medicala din Bulgaria in Romania. Organe pentru transplant au fost transportate cu un avion SMURD de la Sofia la Iasi. Avionul SMURD Bombardier Learjet 75 nr. 1123 a incheiat, miercuri…

- Comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a declarat, joi, la Sofia, ca in urma cu doua zile a propus Consiliului sa stabileasca in acest an data la care sa se elimine controalele interne la frontierele terestre pentru Romania si Bulgaria. Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu,…

- Una dintre cele mai aglomerate intrari in București se schimba radical: se da stratul unei lucrari de mare amploare. Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat, marți, ca asocieri de constructori din Romania, Spania, Bulgaria…