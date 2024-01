Scene tragi-comice în Italia! Înmormântare anulată după ce a fost pierdut sicriul Scene tragi-comice in Italia! Inmormantare anulata dupa ce a fost pierdut sicriul O inmormantare a fost anulata la Milano, in Italia, dupa ce a fost pierdut sicriul in care se afla o femeie decedata. A fost nevoie de o zi intreaga ca oamenii sa afle ce s-a intamplat cu sicriul. Inmormantarea ar fi trebuit sa aiba loc vinerea trecuta, dar sicriul nu a ajuns la biserica. Vreme de 24 de ore nu s-a știut nimic despre locul in care se afla mașina funerara, iar șoferul era de negasit. Mașina a fost gasita in zapada Mașina a fostin zapada Acesta a fost gasit mai apoi in zona Fusine, iar mașina a fost gasita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

