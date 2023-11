Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Florin Cițu și foștii miniștri ai Sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila sunt vizați de DNA intr-un dosar cu un prejudiciu de peste un miliard de euro. Procurorii susțin ca ei au luat decizia de achiziționare a 52,8 de milioane de doze suplimentare de vaccin COVID-19…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat azi deschiderea unui dosar privind achiziția vaccinurilor in perioada pandemiei și cere ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații, Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu. Procurorii spun ca, in acest dosar, prejudiciul…

- Tunul dat de baieții deștepți in pandemie iese la iveala. Vizați sunt doi foști miniștri ai Sanatații - Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, dar și fostul premier din acea perioada - Florin Cițu, actual senator.In conformitate cu prevederile constituționale și legale, procurorul-șef al Direcției Naționale…

