Procurorul general se plânge de un deficit de personal de peste 30% Procurorul general Alex Florenta s-a plans ca parchetele inregistreaza un minim istoric, 69%, in ceea ce priveste gradul de ocupare a schemei de personal. „In ceea ce priveste resursele umane, anul 2023 a fost caracterizat de acutizarea deficitului de personal . La finalul 2023, gradul de ocupare a schemei de procurori la nivelul Ministerului Public a scazut la un minim istoric de 69,22%. Se remarca, totodata, o acutizare a acestei situatii si la nivelul unor parchete superioare, cu competente directe in investigarea unor infractiuni grave (omor, evaziune fiscala, spalare de bani, coruptie). In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Alex Florenta a anuntat miercuri ca parchetele inregistreaza un minim istoric de 69% in ceea ce priveste gradul de ocupare a schemei de personal, numai anul trecut iesind la pensie 165 de procurori, in contextul modificarilor legislative si discutiilor din spatiul public privind salarizarea…

- Alex Florenta a prezentat miecuri, raportul de activitate al Ministerului Public pentru anul 2023. “In ceea ce priveste resursele umane, anul 2023 a fost caracterizat de acutizarea deficitului de personal, astfel ca s-a ajuns ca, la finalul 2023, gradul de ocupare a schemei de procurori la nivelul Ministerului…

- Ciprian Coada, Virgil Marius Ungureanu, Iulia Cezara Suciu, Valentina Boboc si Georgiana Anghel Tudor, judecatori ai Curtii de Apel Constanta, au fost aspru sanctionati disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii. Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a admis recursurile magistratilor…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie, prin pensionare, a mai multor procurori Potrivit CSM, magistratii in cauza sunt: Leuca Gheorghe, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea…

- Judecatorul a ieșit la pensie dupa 25 de ani in magistratura și urmeaza sa intre in echipa Ancai Dragu la Banca Naționala a Republicii Moldova. Planurile sale de viitor par sa fie insa altele. Intrebat in cadrul unui interviu daca i s-a propus sa intre intr-un partid, Danileț a marturisit ca nu s-a…

- Nu mai putin de 1.018 posturi de judecator sunt vacante la Inalta Curte de Casatie si Justitie si instantele din tara si alte 948 de posturi de procuror sunt vacante la Parchetul General, DNA, DIICOT si celelalte unitati de ancheta din tara. Informatia a fost facuta publica de catre Consiliul Superior…

- Iohannis a semnat numirea procurorului-șef al Secției de combatere a corupției din DNA și a procurorului-șef al Secției de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Controversatul judecator s-a comparat recent cu Paolo Borsellino, magistratul italian ucis de mafie. Asta dupa ce un urmaritor i-a scris pe Facebook ca țara are nevoie de magistrați precum Borsellino.In replica, Cristi Danilet a raspuns: ”Știu tot despre el, dar nu aș vrea sa ajung ca el. Am fost aproape,…