- Poliția Locala Timișoara a anunțat, luni, 18 decembrie un caz revoltator care s-a intamplat in weekend, la Targul de Craciun din Piața Victoriei. Un barbat a amenințat un vanzator cu cuțitul.

- A vrut sa manance ceva la Targul de Craciun de la Timișoara, dar a luat foc cand a aflat prețul. Un client flamand s-a certat... The post A scos cuțitul la Targul de Craciun din Timișoara din cauza prețurilor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Polițiștii locali au depistat un barbat care a amenințat un vanzator de la Targul de Craciun din Timișoara cu cuțitul. A incercat apoi sa scape de arma, aruncand-o inspre casuțele cu mancare.

- Targul de Craciun, organizat la Liceul Sanitar ”Vasile Voiculescu” Oradea a fost un prilej de mare bucurie pentru elevii liceului, care au primit cu entuziasm acest eveniment, unde și-au putut valorifica propriile creații.

- Timișoara, Arad și Oradea și-au pus haine de sarbatoare și sunt pregatite sa intampine vizitatori la targurile organizate in centrele orașelor. In cazul in care vreți sa faceți o mica escapada pana la Arad sau Oradea, va prezentam prețurile de la targ.

- Zilele trecute, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au identificat și cercetat un tanar de 18 ani, din Timișoara, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii salajeni il banuiesc pe tanar ca, zilele trecute, ar fi sustras…

- Targul de Craciun din centrul Timișoarei se deschide duminica, 26 noiembrie, la ora 18. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a pregatit pentru deschidere un spectacol, iar pe toata perioada evenimentului cei mici vor putea lua parte la diverse ateliere.

- Doi barbati din Timisoara au fost prinsi ieri seara pe Drumul Boilor, in timp ce taiau un tub metalic de mari dimensiuni al firmei care executa lucrari in zona centurii Timișoarei. Polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica s-au deplasat aseara, in jurul orei 18.40, in urma…